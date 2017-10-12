В сентябре Кузбасс стал вторым в Сибири по ценам на АИ-92 и дизтопливо

Новосибирскстат опубликовал данные о ценах на автомобильное топливо в регионах Сибирского федерального округа в сентябре. Тогда Кузбасс занял второе место с ценами на АИ-92 (35,67 руб.) и дизтопливо (36,31 руб.). Дешевле их можно было купить только в Республике Алтай – за 35,03 руб. и 36,25 руб. соответственно.

По стоимости литра АИ-95 (38,18 руб.) по итогам первого месяца осени Кемеровская область стала третьей в СФО. По этому показателю в лидеры вышли Республика Хакасия (37,64 руб.) и Алтайский край (37,83 руб.).

Зато больше всего на дизтопливо и все марки бензина в Сибири приходилось тратить жителям Забайкальского края. Там АИ-92 стоил все 38,59 руб., АИ-95 – 40,75 руб., а «дизель» – 40,81 руб.