В сентябре в Кемерове повысится плата за детские сады

Она будет равна 2 415 рублям в месяц.

С 1 сентября 2017 года в столице Кузбасса повысится размер ежемесячной платы за содержание ребёнка в детсаду. Сейчас она составляет 2 100 рублей, с наступлением осени родители будут платить больше (2 415 рублей).

Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, не платить можно за дни, пропущенные в том случае, если:

ребёнок не ходил в детсад по болезни. В таком случае, родители должны предоставить медсправку;

ребёнок проходил санаторно-курортное лечение по заключению врача;

ребёнок не был в детсаду во время отпуска родителей или законных представителей;

учреждение было закрыто на ремонтные или аварийные работы.

В остальных случаях родители должны платить за детсад в полном объёме.