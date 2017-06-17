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Кузбасс

В сентябре в Кемерове повысится плата за детские сады

Она будет равна 2 415 рублям в месяц.

С 1 сентября 2017 года в столице Кузбасса повысится размер ежемесячной платы за содержание ребёнка в детсаду. Сейчас она составляет 2 100 рублей, с наступлением осени родители будут платить больше (2 415 рублей).

Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, не платить можно за дни, пропущенные в том случае, если:

  • ребёнок не ходил в детсад по болезни. В таком случае, родители должны предоставить медсправку;
  • ребёнок проходил санаторно-курортное лечение по заключению врача;
  • ребёнок не был в детсаду во время отпуска родителей или законных представителей;
  • учреждение было закрыто на ремонтные или аварийные работы.

В остальных случаях родители должны платить за детсад в полном объёме.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://www.pixabay.ru.

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