В середине июня Кемерово вошёл в топ-5 городов СФО с самыми низкими ценами на АИ-92 и АИ-95

В столице Кузбасса водители также могли сэкономить на заправке своих авто дизельным топливом, по сравнению с жителями других городов Сибири.

Специалисты Росстата выяснили, как изменились цены на автомобильное топливо к 13 июня 2017 года в городах страны. Например, в среднем в Сибирском федеральном округе литр АИ-92 стоил 35,88 руб., АИ-95 – 38,50 руб., а дизельное топливо – 37,49 руб.

При этом кемеровские автомобилисты могли экономить на бензине и «дизеле», по сравнению с большинством жителей других регионов Сибири. Столица Кузбасса вошла в топ-5 городов СФО, где были самые низкие цены на топливо.

АИ-92 в Кемерове продавали за 35,53 руб. Меньше всего эта марка бензина стоила в Горно-Алтайске – 34,87 руб., а больше всего – в Иркутске (37,50 руб.). Стоимость АИ-95 в столице Кемеровской области составила 37,97 руб. Самую низкую цену на него в Сибири зафиксировали в Абакане (37,40 руб.), а «лидером» стала Чита – 39,89 руб.

Стоимость дизельного топлива в Кемерове достигла 36,50 руб. Дешевле всего в СФО оно стоило в Барнауле – 36,10 руб. При этом самые высокие цены на дизель были снова в Иркутске – 38,90 руб.