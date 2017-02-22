В Сеть попало видео жёсткого избиения водителя на дороге в Кемерове. Дорожный конфликт произошёл в Ленинском районе Кемерова. Регистратор автомобиля снял, как к светофору подъехали ВАЗ и Toyota Camry. Вероятно, до этого между водителями машин произошло какое-то недопонимание.

На кадрах видеозаписи видно, как первым из авто выскочил водитель отечественного авто и направился к мужчине, который вышел из автомобиля Toyota. Однако тут-то и случилась главная неприятность того вечера: из японской машины вылезли ещё два человека. Согласитесь, сразу понятно, на чьей стороне возник численный перевес.

Между кемеровчанами завязалась драка, которая моментально переросла в избиение одного человека тремя. Всё происходило по старой доброй схеме: один держит, а двое других просто бьют, пуская в ход руки и ноги.

В какой-то момент один из пассажиров автомобиля Toyota заметил, что его снимает «скрытая камера» (видеорегистратор, – прим. Сибдепо) и «мастерски» прикрыл номер какой-то тряпкой. Драку прекратила хрупкая женщина, которая просто накричала на драчунов. В итоге водители с понурым видом разъехались в разные стороны.