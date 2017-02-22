Авто
Кузбасс
В Сеть попало видео жесткого избиения водителя на дороге в Кемерове

В Сеть попало видео жёсткого избиения водителя на дороге в Кемерове

Регистратор автомобиля запечатлел, как трое мужчин избивают зачинщика драки.

В Сеть попало видео жёсткого избиения водителя на дороге в Кемерове. Дорожный конфликт произошёл в Ленинском районе Кемерова. Регистратор автомобиля снял, как к светофору подъехали ВАЗ и Toyota Camry. Вероятно, до этого между водителями машин произошло какое-то недопонимание.

На кадрах видеозаписи видно, как первым из авто выскочил водитель отечественного авто и направился к мужчине, который вышел из автомобиля Toyota. Однако тут-то и случилась главная неприятность того вечера: из японской машины вылезли ещё два человека. Согласитесь, сразу понятно, на чьей стороне возник численный перевес.

Между кемеровчанами завязалась драка, которая моментально переросла в избиение одного человека тремя. Всё происходило по старой доброй схеме: один держит, а двое других просто бьют, пуская в ход руки и ноги.

В какой-то момент один из пассажиров автомобиля Toyota заметил, что его снимает «скрытая камера» (видеорегистратор, – прим. Сибдепо) и «мастерски» прикрыл номер какой-то тряпкой. Драку прекратила хрупкая женщина, которая просто накричала на драчунов. В итоге водители с понурым видом разъехались в разные стороны.

Текст: Владимир Огурцов.
Видео: youtube.com.
Фото: youtube.com.

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Обновлённый Lifan X60: традиции стиля и практичности

Сибдепо узнал, какие изменения претерпела новая модель и почему эта машина идеально подходит для кузбассовцев
Фоторепортажи

Звезда сериалов Андрей Чернышов поддержал больных детей из Кемерова

Известный российский актёр Андрей Чернышов побывал на экскурсии в Кузбасском кардиологическом центре
Бургермен и фитоняшка

«Бургермен и фитоняшка» отправились в «КПД» делать белфи

Оцениваем кемеровские фитнес-клубы с двух точек зрения: профана и мастера спорта
Автодепо

LADA на «Лыжне России»

Сибдепо узнавал, почему «Лыжня России» пользуется такой популярностью и что даёт участие в гонке

Сегодня в Кемерове

Популярное