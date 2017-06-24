В Сети набирает популярность рэп-баттл Урганта и Шнурова на Versus
Пародийный Versus-баттл показали в специальном выпуске программы «Вечерний Ургант».
В пятницу, 23 июня, в программе «Вечерний Ургант» показали пародийный Versus-баттл между телеведущим Иваном Ургантом и лидером эксцентричной группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Ведущий Первого канала выступил в образе популярного рэпера Оксимирона.
Словестный поединок между Ургантом и Шнуровым длился около трёх минут. В отличии от оригинального баттла, в пародийной версии все нецензурные слова были замаскированы.
Видео баттла появилось на официальной странице шоу Первого канала. На момент публикации заметки его посмотрели более 1,3 млн человек.
Видео: https://www.youtube.com / «Вечерний Ургант».
Фото: https://www.youtube.com / «Вечерний Ургант».