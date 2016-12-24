В Сети объявили сбор денег в помощь родным кемеровчанки, погибшей в ДТП с BMW в Кемерове

В социальной сети «ВКонтакте» объявили сбор денег в помощь родным кемеровчанки, ушедшей из жизни после ДТП с BMW X6 в Кемерове. Соответствующий пост у себя на странице разместила подруга сестры погибшей женщины Олеся Скиба.

«Светлана была добрым, весёлым и светлым человеком», — написала на своей странице Олеся Скиба.

Жительница областного центра рассказала Сибдепо, что после аварии без матери остались двое детей. По словам собеседницы издания, сейчас они находятся с семьей.

В опубликованном посте Олеся Скиба написала номер счёта сестры погибшей 34-летней кемеровчанки и попросила помочь тех, у кого есть «желание и возможность».

Напомним, резонансная авария произошла вечером 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской. Водитель BMW не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. За рулём автомобиля был 44-летний адвокат Вадим Негодяев.

В результате случившегося от полученных травм в больнице скончалась 34-летняя женщина. По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка. Уже установлено, что водитель BMW в момент аварии был трезвый.

Добавим, что прощание с погибшей состоится 25 декабря с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Баумана, 2.