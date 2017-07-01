В Сети опубликовали фото последствий ДТП с участием мотоциклиста в Кемерове на ФПК

1 июля ночью в Кемерове на ФПК на Молодёжном легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Как рассказал Сибдепо очевидец аварии, в результате водитель двухколёсного транспортного средства получил серьёзные травмы.

«Автомобиль двигался по второй полосе, начал разворот на пешеходном переходе и не уступил дорогу парню за рулём Racer, который двигался в третьей полосе. Скорая приехала через 20 минут. Медики сказали, что мотоциклист находится в крайне тяжёлом состоянии», – пояснил собеседник издания.

Он добавил, что несколько человек, которые в момент столкновения были в легковом авто, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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На фото последствий аварии, опубликованных в Сети, запечатлено, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.