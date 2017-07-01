Авто
Кузбасс
В Сети опубликовали фото последствий ДТП с участием мотоциклиста в Кемерове на ФПК

В Сети опубликовали фото последствий ДТП с участием мотоциклиста в Кемерове на ФПК

По словам очевидцев, водитель двухколёсного транспортного средства получил серьёзные травмы.

1 июля ночью в Кемерове на ФПК на Молодёжном легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Как рассказал Сибдепо очевидец аварии, в результате водитель двухколёсного транспортного средства получил серьёзные травмы.

«Автомобиль двигался по второй полосе, начал разворот на пешеходном переходе и не уступил дорогу парню за рулём Racer, который двигался в третьей полосе. Скорая приехала через 20 минут. Медики сказали, что мотоциклист находится в крайне тяжёлом состоянии», – пояснил собеседник издания.

Он добавил, что несколько человек, которые в момент столкновения были в легковом авто, находились в состоянии алкогольного опьянения.

См. также

На фото последствий аварии, опубликованных в Сети, запечатлено, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Инцидент Кемерово, Регион-42 Кемерово.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

Корреспонденты Сибдепо побывали на легендарном шоу и не купили посуду
Опрос

22 июня: кто виноват?

Какова главная причина столь страшных потерь СССР в начале Великой Отечественной войны?
Чтиво

«Стенка на стенку»: международный турнир по боксу в Кемерове

Фоторепортаж с турнира по единоборствам «Стенка на стенку»
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь

Сегодня в Кемерове

Популярное