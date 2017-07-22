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В Сети опубликовали трейлер «Пилы 8»

Ролик набрал уже больше трёх миллионов просмотров.

В Сети появился первый трейлер восьмой части фильма «Пила». Видео опубликовано на YouTube-канале студии Lionsgate. Предлагаем вам посмотреть ролик:

Режиссёрами ленты являются братья Майкл и Питер Спириг. Премьера хоррора в России пройдёт 2 ноября 2017 года.

Как сообщает «Российская газета», ранее «Пила» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая кассовая франшиза в своём жанре. Хоррор-серия обогнала «Техасскую резню бензопилой» Маркуса Ниспела и «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (Lionsgate Movies).
Фото: https://www.youtube.com/ (Lionsgate Movies).

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