В Сети опубликовали видео драки между пассажирами автобуса в Кемерове

В Сети опубликовали видео драки между пассажирами автобуса №179Э в Кемерове. На кадрах ролика запечатлено, что конфликт произошёл возле остановки «ДК Шахтёров». Так, один из участников драки снаружи наносил удары ногой тому, кто находился в автобусе. При этом второй мужчина держал «потерпевшего» за ногу. В какой-то момент из передней двери транспортного средства вышел мужчина и разнял конфликтующие стороны.

«К нам сигналов о драке в автобусе, который следует по маршруту №179Э, не поступало», – рассказали Сибдепо в справочной УЕЗТУ.

Пользователи соцсети предположили, что конфликт мог произойти из-за того, что один из пассажиров открыл окно в автобусе, после чего другой пожаловался, что «ему дует».