В Сети опубликовали видео ДТП в Кемерове, где водитель Kia врезался в дом

По данным городской ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.

1 июня утром в Кемерове на пересечении Весенней и Красноармейской столкнулись Kia Soul и Kia Sportage. В Сети опубликовали видео момента ДТП.

На кадрах ролика запечатлено, как после столкновения водитель Soul выехал на «встречку», вернулся обратно на свою полосу и врезался в дом.

«ДТП произошло в 8:35. По предварительным данным, водитель Kia Soul выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Kia Sportage. За рулём первого авто находился мужчина, а второй машиной управляла женщина», – рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова.

По данным правоохранителей, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.