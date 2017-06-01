Авто
Кузбасс
Фото: в центре Кемерова водитель Kia после столкновения с авто врезался в дом

В Сети опубликовали видео ДТП в Кемерове, где водитель Kia врезался в дом

По данным городской ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.

1 июня утром в Кемерове на пересечении Весенней и Красноармейской столкнулись Kia Soul и Kia Sportage. В Сети опубликовали видео момента ДТП.

На кадрах ролика запечатлено, как после столкновения водитель Soul выехал на «встречку», вернулся обратно на свою полосу и врезался в дом.

«ДТП произошло в 8:35. По предварительным данным, водитель Kia Soul выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Kia Sportage. За рулём первого авто находился мужчина, а второй машиной управляла женщина», – рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова.

По данным правоохранителей, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Максим Кузнецов, Инцидент Кемерово.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Что станет с новокузнецким хоккеем?

Разбираем, почему команда "Металлург" лишилась статуса мастеров и к чему это ведёт
Фоторепортажи

Быстрее, прожорливее, сильнее: в Новокузнецке выбрали лучшего поедателя бургеров

Самые яркие фото с гастрономического чемпионата
Репортаж из соцсетей

Как кузбасские выпускники попрощались со школой

Сибдепо собрал самые яркие фото с "Последних звонков" кузбасских школьников
Чтиво

Семейный праздник от Сбербанка: тысячи кемеровчан — на «Зелёном марафоне»

Фоторепортаж с "Зелёного марафона" "Сбербанка"

Сегодня в Кемерове

Популярное