В Сети опубликовали видео нападения мексиканцев на россиянина в Канкуне

В Интернете появилось видео нападения на россиянина в Канкуне. Драка между мексиканцами и Алексеем Макеевым началась из-за оскорбительного поведения последнего, сообщает ТАСС.

Макеев без повода оскорблял окружающих, записывал всё это на видео и публиковал материал в Сети. Неподобающее поведение россиянина повлекло за собой агрессию со стороны жителей Канкуна. На появившихся в Интернете видео заметно, как вооружённые мексиканцы атакуют дом Макеева. В нападении участвовали более сотни человек, передаёт «РИА Новости».

В результате случившегося Макеева доставили в больницу. Также известно, что один из нападавших получил тяжёлое ножевое ранение.

Несколько лет назад о Макееве уже писали российские СМИ. Тогда поводом послужило то, что он нападал на детей и пенсионеров, попутно снимая это на видео. Сообщалось, что он психически нездоров. Согласно его страницам в соцсетях, сейчас Макеев работает в Канкуне инструктором по дайвингу.