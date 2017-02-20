В Сети опубликовали видео нападения на брата Ким Чен Ына

В Сети опубликовали видео нападения на сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Записи с камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура появились на YouTube, сообщает Lenta.ru.

В кадре видно, как женщина в белом топе подходит к мужчине сзади, держит его за голову пару секунд, отпускает и уходит. После этого пострадавший подходит к работникам службы безопасности и показывает им своё лицо.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. По версии следствия, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тампоном, смоченным в ядовитом веществе.

Как сообщает «Коммерсантъ», точная причина смерти брата лидера КНДР не была определена даже после вскрытия.

По подозрению в причастности к преступлению арестовали гражданку Индонезии Сити Айшу, гражданку Мьянмы (по иным данным — Вьетнама), гражданина Малайзии и уроженца Северной Кореи Ри Чон Чхоля. Последний хорошо разбирается в химии и около 10 лет работал в исследовательском центре в Калькутте.

Сити Айша рассказала, что участвовала в съёмках развлекательной программы. По словам женщины, во время одного из «розыгрышей» она нанесла красный перец на щеки незнакомцу. После задержания Айша заявила полиции, что за участие в таких «розыгрышах» ей заплатили 100 долларов.