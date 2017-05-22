В Сети опубликовали видео Новокузнецка, снятое с вертолёта в прошлом веке. Ролик появился на популярном хостинге YouTube.

На кадрах видео, которые сделали на обычную камеру без стабилизатора, запечатлены улицы и достопримечательности южной столицы Кузбасса. Также ролик содержит фотографии со старыми вагонами трамваев и культурными объектами Новокузнецка.

По информации nk-tv.net, кадры были сделаны в начале 1990-х годов.