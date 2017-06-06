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Кузбасс
В Сети опубликовали видео полыхающего автобуса на трассе в Кемеровском районе

В Сети опубликовали видео полыхающего автобуса на трассе в Кемеровском районе

Ранее в МЧС сообщили, что из НефАЗа самостоятельно эвакуировались 22 человека.

В Сети опубликовали видео полыхающего автобуса на трассе в Кемеровском районе. Напомним, пожар в НефАЗе, который ехал по маршруту «Кемерово – Яшкино», произошёл вечером 5 июня.

На кадрах ролика запечатлено, что транспортное средство горело открытым пламенем.

«Время 20:07. (Автобус, – прим. Сибдепо) выгорит полностью, сильно загорелся. Хотел помочь огнетушителем, но где тут», – прокомментировал автор видео.

Ранее в кузбасском ГУ МЧС России сообщили, что из НефАЗа самостоятельно эвакуировались 22 человека. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования автобуса.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Дмитрий Шаталов.
Фото: vk.com.

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