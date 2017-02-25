В Сети опубликовали видео последствий столкновения фуры и автовоза

В Сети опубликовали видео последствий столкновения фуры «Магнит» и автовоза на трассе Новосибирск — Кемерово.

Очевидец Николай Молтусов рассказал Сибдепо, что авария произошла примерно в 30 километрах от столицы Кузбасса. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших.

«Гололеда не было, сам не пойму причину. Трасса полностью сухая, участников аварии больше не было», — сообщил изданию Николай.

Судя по видеозаписи, значительных повреждений машины не получили. Автовоз после столкновения накренился.