Авто
Кузбасс

В Сети опубликовали видео последствий столкновения фуры и автовоза

В результате аварии автовоз накренился.

В Сети опубликовали видео последствий столкновения фуры «Магнит» и автовоза на трассе Новосибирск — Кемерово.

Очевидец Николай Молтусов рассказал Сибдепо, что авария произошла примерно в 30 километрах от столицы Кузбасса. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших.

«Гололеда не было, сам не пойму причину. Трасса полностью сухая, участников аварии больше не было», — сообщил изданию Николай.

Судя по видеозаписи, значительных повреждений машины не получили. Автовоз после столкновения накренился.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: YouTube.com.
Фото: vk.com / Инцидент Кемерово.

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