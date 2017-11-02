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В Сети опубликовали видео с места загадочной смерти пяти человек в Кузбассе

В Сети опубликовали видео с места загадочной смерти пяти человек в Кузбассе

На месте происшествия сейчас работает следственная группа.

В четверг, 2 ноября, в Сети опубликовали кадры с места загадочной смерти пятерых человек в Прокопьевском районе. Напомним, среди погибших трое несовершеннолетних детей.

«Изымаются все продукты питания и жидкости находящиеся в квартире, а также проводится осмотр тел погибших. Установлено на данный момент отсутствие признаков криминальной смерти и отсутствие термического воздействия на тела», – сказал в эфире «Вести-Кузбасс» следователь-криминалист СК РФ по Кемеровской области Александр Зубарев.

Зубарев отметил, что будет назначен комплекс криминалистических экспертиз, которые помогут установить химический состав изъятых продуктов питания.

Напомним, тела 38-летней и 28-летней женщин и трёх детей, двух, семи и восьми лет в посёлке Верх-Егос в квартире двухэтажного дома обнаружила соседка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / vestikuzbass.
Фото: https://www.youtube.com / vestikuzbass.

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