В Сети появились фото последствий ДТП на кузбасской трассе с двумя грузовиками

В Сети появились фотографии с места ДТП в Ленинск-Кузнецком районе. Напомним, утром 29 июня на трассе столкнулись два грузовика Hino Ranger и DAF.

На опубликованных снимках видно, что от кабины одного из грузовиков ничего не осталось. По данным отдела пропаганды ГИБДД Кемеровской области, в результате аварии погибли оба водителя большегрузов и пассажир Hino.

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В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС — пять человек и одна единица спецтехники. Специалисты деблокировали участников аварии.