Авто
Кузбасс
В Сети появились фото страшного ДТП с двумя грузовиками на кузбасской трассе

В Сети появились фото последствий ДТП на кузбасской трассе с двумя грузовиками

В результате происшествия погибли три человека.

В Сети появились фотографии с места ДТП в Ленинск-Кузнецком районе. Напомним, утром 29 июня на трассе столкнулись два грузовика Hino Ranger и DAF.

На опубликованных снимках видно, что от кабины одного из грузовиков ничего не осталось. По данным отдела пропаганды ГИБДД Кемеровской области, в результате аварии погибли оба водителя большегрузов и пассажир Hino.

См. также

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС — пять человек и одна единица спецтехники. Специалисты деблокировали участников аварии.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Человек из Кемерова: как прошёл фестиваль уличного искусства «Детализация»

«Поэтическая вАрка», уличная мода, граффити и другие яркие моменты «Детализации»
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?
Чтиво

«Стенка на стенку»: международный турнир по боксу в Кемерове

Фоторепортаж с турнира по единоборствам «Стенка на стенку»

Сегодня в Кемерове

Популярное