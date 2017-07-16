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В Сети появились стоимость и характеристики смартфона Nokia 8

В Сети появились стоимость и характеристики смартфона Nokia 8

Информацию в своём Twitter-аккаунте опубликовал один из инсайдеров.

В Сети появилась информация о стоимости и характеристиках нового смартфона Nokia 8. Информацию в своём Twitter-аккаунте опубликовал инсайдер Роланд Квандт.

Как пишет портал Reactor, новинку компания анонсирует к концу месяца и запустит в продажу 31 июля. По всему миру представят модификацию на одну SIM-карту, а в европейских странах – на две.

По словам источника, модельным номером Nokia 8 станет TA-1004, гаджет будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, располагать 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти.

Разработчики представят два цветовых дизайна: золотисто-медный и золотисто-синий.

Для жителей европейских стран новинка обойдётся в примерно 600 евро.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: winfuture.de.
Фото: Google Images.

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