В Сети появились стоимость и характеристики смартфона Nokia 8

Информацию в своём Twitter-аккаунте опубликовал один из инсайдеров.

В Сети появилась информация о стоимости и характеристиках нового смартфона Nokia 8. Информацию в своём Twitter-аккаунте опубликовал инсайдер Роланд Квандт.

Как пишет портал Reactor, новинку компания анонсирует к концу месяца и запустит в продажу 31 июля. По всему миру представят модификацию на одну SIM-карту, а в европейских странах – на две.

Nokia 8 TA-1004: SD835, 4GB RAM, 64 GB storage, Blue, Steel, Gold/Blue, Gold/Copper colors, ~end of July, <600€ https://t.co/FkiVVHNRK6 — Roland Quandt (@rquandt) July 15, 2017

По словам источника, модельным номером Nokia 8 станет TA-1004, гаджет будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, располагать 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти.

Разработчики представят два цветовых дизайна: золотисто-медный и золотисто-синий.

Для жителей европейских стран новинка обойдётся в примерно 600 евро.