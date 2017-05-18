В Сети появилось видео ДТП в Кемерове, в котором трубы пробили лобовое стекло Nissan

В результате аварии травмы получил один человек.

17 мая в Кемерове на улице Двужильного на территории ТЦ «Привоз» произошло ДТП, в результате которого трубы пробили лобовое стекло одного из авто. Видео момента аварии опубликовали в Сети.

Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что 45-летний водитель УАЗа сдавал назад на парковке. Он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным автомобилем Nissan Primera. В результате ДТП из кузова отечественной машины выпали металлические трубы и пробили лобовое стекло Primera, а также упали на припаркованный Nissan X-Trail.

«В результате аварии травмирован 62-летний водитель автомобиля Nissan Primera. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Мужчине назначили амбулаторное лечение», – рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителей призывают к внимательности и осторожности при управлении авто.