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Кузбасс
В Сети появилось видео ДТП в Кемерове, в котором арматура пробила лобовое стекло Nissan

В Сети появилось видео ДТП в Кемерове, в котором трубы пробили лобовое стекло Nissan

В результате аварии травмы получил один человек.

17 мая в Кемерове на улице Двужильного на территории ТЦ «Привоз» произошло ДТП, в результате которого трубы пробили лобовое стекло одного из авто. Видео момента аварии опубликовали в Сети.

Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что 45-летний водитель УАЗа сдавал назад на парковке. Он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным автомобилем Nissan Primera. В результате ДТП из кузова отечественной машины выпали металлические трубы и пробили лобовое стекло Primera, а также упали на припаркованный Nissan X-Trail.

«В результате аварии травмирован 62-летний водитель автомобиля Nissan Primera. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Мужчине назначили амбулаторное лечение», – рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителей призывают к внимательности и осторожности при управлении авто.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Олег Морозов.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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