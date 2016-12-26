Авто
Кузбасс
В Сети появилось видео момента массового ДТП в Кемерове

В Сети появилось видео момента массового ДТП в Кемерове

Авария произошла 26 декабря на улице 50 лет Октября.

26 декабря в Кемерове на улице 50 лет Октября произошло массовое ДТП. В результате аварии повреждения получили пять автомобилей. Впоследствии в Сети опубликовали видео момента столкновения машин.

На кадрах видеозаписи запечатлено, как автомобиль «Почты России» едет по улице 50 лет Октября в сторону Красноармейской. При этом водитель за рулём Mercedes, двигаясь по Томской, не предоставил ему преимущество в движении. В результате столкновения машину немецкой марки отбросило на стоящие на парковке авто.

_lwyegckhlk

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе УФПС Кемеровской области филиал ФГУП «Почта России», в результате аварии сотрудники почты не пострадали. Почтовые отправления находятся в целости и сохранности.  При этом экстренно был вызван резервный автотранспорт, осуществивший  доставку корреспонденции.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Камера на 50 лет Октября.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Елена Летучая: на чём можно будет заработать в следующем году

Известная телеведущая и официальное лицо компании "Телетрейд" даёт прогнозы по рынку Форекс
Антикризис

Как достойно и бюджетно обставить квартиру

Дизайнер с 11-летним стажем рассказала Сибдепо, как сделать из квартиры конфетку на примере ассортимента магазинов «Мебельвилль» и «Громада»
Чтиво

Лютая кузбасская зима: что делать, если замёрз

Сибдепо подготовил памятку о том, как распознать первые признаки обморожения и как правильно согреваться в экстремальных условиях
Люди дела

Л – значит лояльность: как влюбить в себя клиента

Клуб предпринимателей «Люди дела» отпраздновал первый день рождения

Сегодня в Кемерове

Популярное