В Сети появилось видео момента массового ДТП в Кемерове

26 декабря в Кемерове на улице 50 лет Октября произошло массовое ДТП. В результате аварии повреждения получили пять автомобилей. Впоследствии в Сети опубликовали видео момента столкновения машин.

На кадрах видеозаписи запечатлено, как автомобиль «Почты России» едет по улице 50 лет Октября в сторону Красноармейской. При этом водитель за рулём Mercedes, двигаясь по Томской, не предоставил ему преимущество в движении. В результате столкновения машину немецкой марки отбросило на стоящие на парковке авто.

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе УФПС Кемеровской области филиал ФГУП «Почта России», в результате аварии сотрудники почты не пострадали. Почт овые отправления находятся в целости и сохранности. При этом экстренно был вызван резервный автотранспорт, осуществивший доставку корреспонденции.