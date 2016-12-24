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В Сети появилось видео наезда на пешехода в районе цирка в Кемерове

ДТП на проспекте Ленина произошло утром 23 декабря.

В Сети появилось видео наезда на пешехода на проспекте Ленина в Кемерове. Авария в районе цирка произошла утром 23 декабря, сообщили в областной ГИБДД.

На записи видно, как женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель Daewoo не успел вовремя затормозить и сбил её. В результате происшествия пострадавшая получила травмы.

«При оформлении ДТП зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, связанные с недостатками зимнего содержания, отсутствием дорожных знаков и пешеходных ограждений в необходимых местах», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка. ГИБДД призывает пешеходов переходить дорогу в установленных местах, убедившись в собственной безопасности. Также жителей области просят прикреплять к верхней одежде светоотражающие элементы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: YouTube.com.
Фото: YouTube.com.

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