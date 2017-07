В Сети появилось видео полёта воробья без взмахов крыльев

В Сети появилось видео, на котором запечатлён летающий воробей без движения крыльев. На кадрах ролика взмахи крыльев птицы совершенно не видны, при этом ролик не является монтажом. Такой эффект называется стробоскопическим эффектом — когда скорость срабатывания затвора совпадает со скоростью движения объекта.

Съёмка производилась камерой DS-2CD2342WD-I от HIKVISION. 2688×1520 @ 20fps. Скорость срабатывания затворов этого аппарата составляет 20 кадров в секунду. С такой же скоростью воробей взмахивал крыльями. Из-за синхронизации птицы и камеры кажется, что воробей не шевелит крыльями, а просто завис в воздухе на несколько секунд.

Такого эффекта специально достичь сложно, но когда это случается, в итоге удаётся снять интересный ролик. В Сети есть ещё пара примеров подобной синхронизации объектов: слонёнок перебегает через дорогу с неподвижными ногами, а вертолёт поднимается в воздух, не вращая винтом.

