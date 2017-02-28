В Сети появилось видео с последствиями падения самолёта в Калифорнии

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия крушения легкомоторного самолёта в Калифорнии. Известно, что на борту воздушного судна находились пять человек – супружеская пара и три подростка, которые возвращались с мероприятия, проходившего в расположенном неподалеку парке «Диснейленд», об этом сообщает ТАСС.

Известно, что девочка-подросток, находившаяся в самолёте, получила незначительные ранения, а серьёзные травмы зафиксировали у человека, который находился в доме, на который рухнул самолёт. Оба пострадавших госпитализированы в больницу. Также пока не уточняется, были ли погибшие пассажирами самолёта или находились в доме.

Ранее Сибдепо сообщал, что в результате падения самолёта на жилые дома в Калифорнии погиб один человек.