Авто
Кузбасс
В Сети появилось видео смертельного наезда на 10-летнего ребёнка в Новокузнецке (18+)

Видео смертельного наезда на 10-летнего ребёнка в Новокузнецке (18+)

Авария произошла на улице Гончарова.

В Сети опубликовали видео смертельного наезда на 10-летнего ребёнка в Новокузнецке. Напомним, авария произошла 21 сентября в 19:00 на улице Гончарова напротив дома №9Б.

Ранее сотрудники ГИБДД выяснили, что ДТП совершил водитель Skoda Oktavia. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В течение суток он скончался.

Ролик, который снял регистратор Skoda, выложили на видеохостинге YouTube (18+, слабонервным не смотреть).

Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, с начала года правоохранители выявили и пресекли в области более 8700 нарушений, которые допустили дети-пешеходы. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы. Также кузбассовцев призывают переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности. Взрослым настоятельно советуют ещё раз рассказать детям о правилах перехода проезжей части, показывать им пример соблюдения ПДД.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / RusMan Here.
Фото: youtube.com / RusMan Here.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Скандальная «Матильда» в Кузбассе: «за» или «против»

Сибдепо узнал, что думают о фильме депутат Госдумы, историк, актёр, хореограф и священник.
Опрос

Подростки Vs охрана: кто виноват в конфликте в кемеровском ТРК?

В кемеровском ТРК «Гринвич» произошла стычка между двумя подростками и охранниками
Гид

Премия Афиши Сибдепо: выбираем лучший кинотеатр в Кемерове

Голосуйте за ваш любимый кинотеатр!
Кинопрокат

«Kingsman: Золотое кольцо» — рецензия на фильм

Дерзко, смешно и цинично. Почти, как оригинал!

Сегодня в Кемерове

Популярное