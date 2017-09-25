Видео смертельного наезда на 10-летнего ребёнка в Новокузнецке (18+)

В Сети опубликовали видео смертельного наезда на 10-летнего ребёнка в Новокузнецке. Напомним, авария произошла 21 сентября в 19:00 на улице Гончарова напротив дома №9Б.

Ранее сотрудники ГИБДД выяснили, что ДТП совершил водитель Skoda Oktavia. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В течение суток он скончался.

Ролик, который снял регистратор Skoda, выложили на видеохостинге YouTube (18+, слабонервным не смотреть).

Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, с начала года правоохранители выявили и пресекли в области более 8700 нарушений, которые допустили дети-пешеходы. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы. Также кузбассовцев призывают переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности. Взрослым настоятельно советуют ещё раз рассказать детям о правилах перехода проезжей части, показывать им пример соблюдения ПДД.