В Сети появился эскизный проект реконструкции кемеровского бульвара Строителей

Администрация Кемерова разместила на сайте Единой информационной системы в сфере закупок эскизный проект реконструкции бульвара Строителей. Начальная стоимость госзакупки составляет 148,8 млн рублей.

Мэрия областного центра объявила тендер на право выполнить работы по капремонту на участке бульвара Строителей от проспекта Ленина до проспекта Химиков. Согласно эскизу, бульвар выложат мелкоразмерной бетонной плиткой и сделают асфальтобетонные дорожки для пешеходов. На некоторых участках уложат монолитное резиновое покрытие.

В центральной части бульвара, как и сейчас, будет находиться фонтан, а рядом с ним появится кафе. Также для различных мероприятий установят светодиодный экран размером четыре на восемь метров и сместят в сторону сцену.

Более подробно с планом реконструкции бульвара можно ознакомиться на сайте госзакупок.