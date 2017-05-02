В Сети появился первый трейлер нового сезона «Карточного домика»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер нового сезона популярного сериала «Карточный домик».

Видео начинается со слов Фрэнка Андервуда: «Американский народ не знает, что для него лучше. Я знаю» и состоит из нарезки кадров будущего сезона.

В ролике главный герой также намекает на то, как долго он желает оставаться у власти: «Андервуд 2016. 2020. 2024. 2028. 2032. 2036».

Мировая премьера первого сезона сериала состоялась 1 февраля 2013 года. Критики высоко оценили «Карточный домик», а исполнитель роли Фрэнка Андервуда Кевин Спейси получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериал».

Премьера пятого сезона «Карточного домика» запланирована на 30 мая 2017 года, пишет «Медуза».