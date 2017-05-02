В Сети появился первый трейлер нового сезона «Карточного домика»
Видео состоит из фрагментов будущих серий.
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер нового сезона популярного сериала «Карточный домик».
Видео начинается со слов Фрэнка Андервуда: «Американский народ не знает, что для него лучше. Я знаю» и состоит из нарезки кадров будущего сезона.
В ролике главный герой также намекает на то, как долго он желает оставаться у власти: «Андервуд 2016. 2020. 2024. 2028. 2032. 2036».
Мировая премьера первого сезона сериала состоялась 1 февраля 2013 года. Критики высоко оценили «Карточный домик», а исполнитель роли Фрэнка Андервуда Кевин Спейси получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериал».
Премьера пятого сезона «Карточного домика» запланирована на 30 мая 2017 года, пишет «Медуза».