В Сети появился второй трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Первая серия предпоследнего сезона выйдет на канале HBO 16 июля.
Телеканал НВО опубликовал на своём канале на YouTube новый трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов». На видео показали драконов и белых ходоков, а также подготовку к Великой войне и некоторые сражения, передаёт «Лента.Ру».
Как отмечает «Российская газета», второй ролик «заметно более грандиозен, пышен и интрижен, чем первый». Ранее Сибдепо сообщал, что первый трейлер опубликовали 24 мая. В настоящее время он набрал более 30,7 млн просмотров.
«Игра престолов» выходит в эфире НВО с 2011 года. Сериал снимают по циклу «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Планируется, что седьмой сезон станет предпоследним. Его первая серия выйдет на канале HBO 16 июля.
Видео: youtube.com / HBO.
Фото: youtube.com / HBO.