В Сети появился второй трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Телеканал НВО опубликовал на своём канале на YouTube новый трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов». На видео показали драконов и белых ходоков, а также подготовку к Великой войне и некоторые сражения, передаёт «Лента.Ру».

Как отмечает «Российская газета», второй ролик «заметно более грандиозен, пышен и интрижен, чем первый». Ранее Сибдепо сообщал, что первый трейлер опубликовали 24 мая. В настоящее время он набрал более 30,7 млн просмотров.

«Игра престолов» выходит в эфире НВО с 2011 года. Сериал снимают по циклу «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Планируется, что седьмой сезон станет предпоследним. Его первая серия выйдет на канале HBO 16 июля.