В Шерегеше 8-летний мальчик перевернулся на детском квадроцикле, ребёнка госпитализировали

У ребёнка диагностировали, в частности, переломы и черепно-мозговую травму.

Вечером 18 июня в Шерегеше восьмилетний мальчик перевернулся на детском квадроцикле. О происшествии рассказали в областной Госавтоинспекции.

«Пострадавший катался на детском квадроцикле с разрешения родителей, — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса. — При этом на мальчике не было никаких средств защиты: ни шлема, ни наколенников, ни налокотников».

После случившегося у мальчика диагностировали, в частности, черепно-мозговую травму и переломы. Сейчас он проходит стационарное лечение.

По факту происшествия проводится проверка.