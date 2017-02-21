В Шерегеше лавина накрыла туриста
ЧП произошло на горе Курган.
В Шерегеше лавина накрыла туриста. ЧП произошло на горе Курган 20 февраля, сообщила Сибдепо инструктор горнолыжного курорта Лилия Дунаева.
«Это случилось около 13:00, возле Поклонного креста. Турист доли секунды был под снегом. Рядом с ним находился гид, который оперативно откопал мужчину. Это была небольшая «лавинка», – пояснила Лилия Дунаева.
По мнению инструктора, горнолыжникам и сноубордистам во избежание подобных случаев не стоит кататься в одиночку.
Источник в оперативных службах региона рассказал онлайн-журналу, что сообщения об этом спасателям не поступало, однако о ЧП специалистам известно.
«Турист не получил каких-либо травм», — сказал собеседник издания.
Ранее Сибдепо сообщал, что в Кузбассе спустили снежные лавины с помощью 100 кг взрывчатки.
А вот так лавину спускают в Норвегии.