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В Шерегеше официально открыли новый горнолыжный сезон

В торжественной церемонии открытия принял участие первый замгубернатора Кузбасса Владимир Чернов.

17 ноября в Шерегеше официально открыли новый горнолыжный сезон. В торжественной церемонии открытия приняли участие первый замгубернатора Кузбасса Владимир Чернов, начальник областного департамента молодёжной политики и спорта Антон Пятовский и глава Таштагольского района Владимир Макута.

Ранее Сибдепо сообщал, что праздничные мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона в Шерегеше, также будут проходить 18 ноября. С их программой можно ознакомиться по ссылке.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, сегодня в Шерегеше открыли первую очередь апарт-отеля «Губернский», в строительство которого вложили 100 млн рублей. Её полностью введут в эксплуатацию до конца этого года. Также в честь открытия нового горнолыжного сезона начала работать инвестиционная гостиная губернатора. Как отметил Владимир Чернов, задача гостиной – информировать потенциальных инвесторов, представителей бизнес-сообщества, посещающих Таштагольский район, об инвестиционных возможностях региона.

#япоймалйети #утро #снег #шерегеш2017 #открытиесезона

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Напомним, самые нетерпеливые любители горнолыжных видов спорта обкатали склоны популярного горнолыжного курорта Кузбасса ещё за неделю до официального открытия.

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Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Sergei Drozdov.
Фото: instagram.com / vovchik142, 1alenagoncharova, vk.com / Valeriya Nikolaeva, Анна Старыгина, Азбука катания | Инструкторы | Шерегеш, Sergei Drozdov.

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