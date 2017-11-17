17 ноября в Шерегеше официально открыли новый горнолыжный сезон. В торжественной церемонии открытия приняли участие первый замгубернатора Кузбасса Владимир Чернов, начальник областного департамента молодёжной политики и спорта Антон Пятовский и глава Таштагольского района Владимир Макута.

Ранее Сибдепо сообщал, что праздничные мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона в Шерегеше, также будут проходить 18 ноября. С их программой можно ознакомиться по ссылке.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, сегодня в Шерегеше открыли первую очередь апарт-отеля «Губернский», в строительство которого вложили 100 млн рублей. Её полностью введут в эксплуатацию до конца этого года. Также в честь открытия нового горнолыжного сезона начала работать инвестиционная гостиная губернатора. Как отметил Владимир Чернов, задача гостиной – информировать потенциальных инвесторов, представителей бизнес-сообщества, посещающих Таштагольский район, об инвестиционных возможностях региона.

#япоймалйети #утро #снег #шерегеш2017 #открытиесезона A post shared by Владимир коробов (@vovchik142) on Nov 16, 2017 at 8:03pm PST

Напомним, самые нетерпеливые любители горнолыжных видов спорта обкатали склоны популярного горнолыжного курорта Кузбасса ещё за неделю до официального открытия.