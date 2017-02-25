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Кузбасс
В Шерегеше представят генплан развития курорта

В Шерегеше представят генплан развития курорта

Официальные слушания начнутся 27 февраля в полдень.

27 февраля в полдень в администрации Шерегеша начнутся публичные слушания по проекту генерального плана посёлка.

«Генеральный план рассчитан на две очереди: 2020 и 2035 гг и далее на перспективу. Проектированием занимался РКЦ «Земля» из Барнаула», — сообщает gesh.info.

Авторы проекта предлагают развивать посёлок и курорт как единый населённый пункт. Генплан охватывает большую территорию.

Проект предусматривает, в том числе и изменение дорожной инфраструктуры, строительство железнодорожного и автовокзалов, двух культурных центров, спорткомплекса, новых школ и детсадов, пешеходных дорожек.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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