В Шерегеше представят генплан развития курорта

27 февраля в полдень в администрации Шерегеша начнутся публичные слушания по проекту генерального плана посёлка.

«Генеральный план рассчитан на две очереди: 2020 и 2035 гг и далее на перспективу. Проектированием занимался РКЦ «Земля» из Барнаула», — сообщает gesh.info.

Авторы проекта предлагают развивать посёлок и курорт как единый населённый пункт. Генплан охватывает большую территорию.

Проект предусматривает, в том числе и изменение дорожной инфраструктуры, строительство железнодорожного и автовокзалов, двух культурных центров, спорткомплекса, новых школ и детсадов, пешеходных дорожек.