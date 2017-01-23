В Шерегеше случился пожар на станции подъёмника

На горе Зелёная в Шерегеше загорелась станция подъёмника компании «Малка», сообщили очевидцы происшествия. Возгорание произошло около 20.00, о его причинах не сообщается. Здание находится на вершине горы, что сильно усложнило ситуацию – пожарные машины не могут туда добраться. Попытки потушить пламя предпринимали сами сотрудники горнолыжного комплекса, с помощью ратрака забрасывая в здание снег. Тем не менее, по мнению очевидцев, огонь нанёс значительный ущерб.

Гондольный подъёмник обслуживал трассу SkyWay. О пострадавших при возгорании и попытках потушить пламя не сообщается. Устанавливать причины пожара и его виновников предстоит правоохранительным органам.