Во время катания на квадроцикле в Шерегеше умер кемеровчанин
57-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание.
В Шерегеше во время катания на квадроцикле умер 57-летний кемеровчанин. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на землю.
«Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Что стало причиной кончины кемеровчанина будут выяснять судмедэксперты», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник в медицинских кругах.
Известно, что кемеровчанин катался вместе с другом в районе сектора «Е» у горы Зелёная.
Напомним, 19 июня в Шерегеше на детском квадроцикле травмировался восьмилетний мальчик. Тогда ребёнок упал с транспортного средства.
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