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Во время катания на квадроцикле в Шерегеше умер кемеровчанин

Во время катания на квадроцикле в Шерегеше умер кемеровчанин

57-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание.

В Шерегеше во время катания на квадроцикле умер 57-летний кемеровчанин. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на землю.

«Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Что стало причиной кончины кемеровчанина будут выяснять судмедэксперты», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник в медицинских кругах.

Известно, что кемеровчанин катался вместе с другом в районе сектора «Е» у горы Зелёная.

Напомним, 19 июня в Шерегеше на детском квадроцикле травмировался восьмилетний мальчик. Тогда ребёнок упал с транспортного средства.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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