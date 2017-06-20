Во время катания на квадроцикле в Шерегеше умер кемеровчанин

В Шерегеше во время катания на квадроцикле умер 57-летний кемеровчанин. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на землю.

«Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Что стало причиной кончины кемеровчанина будут выяснять судмедэксперты», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник в медицинских кругах.

Известно, что кемеровчанин катался вместе с другом в районе сектора «Е» у горы Зелёная.

Напомним, 19 июня в Шерегеше на детском квадроцикле травмировался восьмилетний мальчик. Тогда ребёнок упал с транспортного средства.