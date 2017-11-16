В Шерегеше установили четыре новые веб-камеры

Теперь любители зимних видов спорта могут более объективно оценить состояние трасс и погодные условия.

Четыре веб-камеры были установлены в новых локациях Шерегеша. Они расположены в зоне подъемника «Булочки», гостиницы «Елена», на финише и выкате.

Те веб-камеры, которые ранее транслировали видео в секторе «А» («Гора Зеленая», «Поляна») и секторе «Е» (вид на гору и вид с горы) и дальше продолжат свою работу.

Посмотреть прямую трансляцию с камер можно по ссылке.

Напомним, официальное открытие горнолыжного сезона состоится уже 17 ноября. Праздничные мероприятия в Шерегеше будут проходить а протяжении двух дней — 17 и 18 ноября.

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