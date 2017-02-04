В Шерегеше выбирают новое имя для сгоревшей канатной дороги

Владельцы канатной дороги «Рыжая», пострадавшей от пожара в конце января, объявили о намерении дать ей новое название. Его предлагается выбрать с помощью голосования в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте». Сами инициаторы голосования предложили вариант «Феникс», символизирующий возрождение после пожара, либо одно из старых названий – «Рыжая», «Томичка» и «Скайвей». Те, кому эти варианты не нравятся, могут предложить свой в комментариях. Среди предложенных названий: «Морковка», «Ржавая», «Лиса», а также остроумное «Файрфокс».

Многие, впрочем, против переименования дороги. По их словам, это доставит неудобства посетителям Шерегеша.

«Мало в Геше разнобойщины и путаницы, давайте еще и подъёмники переименовывать. закрепилось же «рыжая», сходу понятно даже новичкам, что это и где. К чему эти телодвижения? Лучше бы чинили быстрее», — заявил один из участников голосования.

На пострадавшей от пожара станции подъёмника «Рыжая» ведутся ремонтно-восстановительные работы. Сроки их окончания не называются, заработает ли «Рыжая» до конца сезона – неизвестно.