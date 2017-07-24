В Швейцарии мужчина с бензопилой набросился на прохожих

В результате происшествия пострадали пять человек.

В швейцарском Шаффхаузене на Боденском озере мужчина с бензопилой набросился на отдыхающих. В результате происшествия ранены пять человек, сам злоумышленник успел скрыться. Полиция оцепила место происшествия.

В полицию за помощью обратилась хозяйка гостиницы, возле которой всё произошло. Женщина рассказала стражам порядка, что по улице с бензопилой за людьми бегает неизвестный. Стражи порядка незамедлительно отреагировали на сообщение. Известно, что двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы. Вооружённые полицейские патрулируют городские улицы. Злоумышленника также ищут с помощью вертолёта, сообщает Swissinfo.ch.