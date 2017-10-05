В Сибири Сбербанк объявил о старте акции «Год без хлопот»

В рамках акции можно выиграть 35 тысяч рублей для оплаты услуг ЖКХ в 2018 году.

В Сибирском банке ПАО Сбербанк стартовала акция «Год без хлопот», в рамках которой клиенты банка могут выиграть 35 тысяч рублей. Эти средства можно будет потратить в следующем году на оплату услуг ЖКХ.

Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно оплатить услуги ЖКХ на сумму не менее 500 рублей в период с 1 октября по 15 декабря 2017 года любым из перечисленных способов

с помощью услуги «Автоплатеж»,

через интернет-банк «Сбербанк Онлайн»,

через устройство самообслуживания с использованием банковской карты,

в филиале Сбербанка через сотрудника с помощью банковской карты.

После совершения оплаты, участникам акции необходимо зарегистрироваться на специальной промо-странице, либо отправив SMS-сообщение на номер 3443. В сообщении должен быть указан следующий текст: АКЦИЯ и уникальный номер платежа, указанный в чеке (СУИП, 12 цифр+4 английские буквы). Например, текст сообщения может выглядеть так: АКЦИЯ 287544879101ABCD.

По итогам акции «Год без хлопот» будут определены шесть победителей, которые получат главные денежные призы в размере 35 тысяч рублей, а также 450 обладателей призов в размере 300 рублей на счет мобильного телефона.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».