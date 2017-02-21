В Сирии погиб лейтенант дислоцированной в Кузбассе бригады

В понедельник, 20 февраля, в Екатеринбурге похоронили 31-летнего офицера 74-й гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в Юрге, Вадима Магамурова. Военнослужащий выехал на очередное задание в Сирии и попал под пулемётный огонь террористов запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ, сообщает «КоммерсантЪ».

Известно, что кроме Магамурова погибли ещё три офицера, а двое получили ранения различной степени тяжести.

По словам друга погибшего екаринбуржца, это была его вторая командировка в Сирию. В последнее время он служил в должности начальника разведки.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на сослуживицу по части Светлану Михайлову, Магамуров предчувствовал свою гибель и говорил, что это его последняя командировка, из которой он не вернётся.