В Skoda рассказали о российских ценах на новую Octavia

Офис чешской марки Skoda в России объявил о начале приёма заказов и российские цены на линейку модели Octavia. Как сообщает «Газета.Ru», автомобиль можно заказать в кузове лифтбэк и универсал. Стоимость новой Octavia начинается от от 940 000 руб., а Octavia Combi – от 1 207 000 руб.

По информации «Ленты.ру», автомобили могут быть оснащены одним из трёх бензиновых двигателей мощностью 110, 150 и 180 лошадиных сил. При этом у полноприводных Octavia и Octavia Combi будет двигатель 1,8 TSI (180 лошадиных сил) в сочетании с коробкой DSG-6.

Первые машины появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля 2017 года.