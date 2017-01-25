Авто
Россия и Мир
В Skoda рассказали о российских ценах на новую Octavia

В Skoda рассказали о российских ценах на новую Octavia

Первые машины появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля 2017 года.

Офис чешской марки Skoda в России объявил о начале приёма заказов и российские цены на линейку модели Octavia. Как сообщает «Газета.Ru», автомобиль можно заказать в кузове лифтбэк и универсал. Стоимость новой Octavia начинается от от 940 000 руб., а Octavia Combi – от 1 207 000 руб.

По информации «Ленты.ру», автомобили могут быть оснащены одним из трёх бензиновых двигателей мощностью 110, 150 и 180 лошадиных сил. При этом у полноприводных Octavia и Octavia Combi будет двигатель 1,8 TSI (180 лошадиных сил) в сочетании с коробкой DSG-6.

Первые машины появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля 2017 года.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Вопрос времени

Хорошо ли вы знаете улицы Кемерова

Родной город таит много нового!
Видео

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное