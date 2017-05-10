В Следкоме Кузбасса озвучили предварительную причину ЧП в бассейне, где детей ударило током

В Следственном комитете Кузбасса рассказали о первых результатах проверки по факту ЧП в бассейне. Напомним, 4 мая в кемеровском спорткомплексе «Северный» три женщины с детьми получили удар током, когда находились в воде.

«По предварительным данным, накануне произошедшего сотрудник комплекса сдвинул лестницу для того, чтобы закрепить её, так как ранее от посетителей поступали жалобы на то, что она шатается. Предположительно, при выполнении этих работ был повреждён один из проводов системы «тёплый пол», – рассказала Сибдепо представитель пресс-службы регионального СУ СК РФ Ирина Мазеева.

В настоящее время доследственная проверка по факту произошедшего продолжается.

Ранее Сибдепо сообщал, что после ЧП в «Северном» в области проверят все бассейны.