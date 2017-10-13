В Следкоме Кузбасса рассказали о новом и.о. руководителя
На должность первого заместителя руководителя регионального СК назначили Андрея Коновода.
Исполнять обязанности руководителя Следкома Кузбасса теперь будет Андрей Коновод. Ранее он возглавлял СУ СК РФ по Еврейской автономной области.
«На должность первого заместителя руководителя СУ СК РФ по Кемеровской области с возложением исполнения обязанностей руководителя назначен Андрей Коновод», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного СК.
Согласно данным, опубликованным на сайте СУ СК РФ по Еврейской автономной области, Андрей Коновод родился в 1975 году в Комсомольске-на-Амуре. Службу в правоохранительных органах начал в 1993 году. После окончания Хабаровской Высшей школы министерства внутренних дел работал следователем, а затем старшим следователем Дальневосточного управления внутренних дел на транспорте, в органах прокуратуры – с 1999 года.
В сентябре 2007 года он стал первым заместителем руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю. С мая 2013 года занимал должность руководителя Следкома по Еврейской автономной области. Имеет специальное звание – генерал-майор юстиции.
Напомним, в марте 2017 года и.о. руководителя СУ СК РФ по Кемеровской области стал Александр Кустов.