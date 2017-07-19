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Кузбасс

В Следственном комитете назвали основную версию гибели 16-летнего кемеровчанина

Предварительно, Евгений Кочергин сорвался с опоры ЛЭП.

Следственный комитет назвал основную версию гибели кемеровчанина Евгения Кочергина, пропавшего 16 июля. Также в ведомстве рассказали несколько подробностей об обнаружении тела 16-летнего подростка.

«Тело погибшего обнаружили рядом с опорой высоковольтной линии электропередач, — сообщила Сибдепо представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева. — В карманах брюк Кочергина нашли кусачки. Велосипед подростка лежал недалеко от тела. Предварительно, житель областного центра сорвался с опоры. При осмотре эксперт обнаружил у несовершеннолетнего перелом лодыжки. Остальные травмы, полученные подростком, будут определены позже».

Собеседница издания отметила, что точная причина смерти Кочергина будет установлена в ходе экспертизы. Ирина Мазеева также добавила, что подростка уже опознали его родители.

Напомним, Кочергин пропал в воскресенье, 16 июля. Спустя несколько дней, 19 июля, тело кемеровчанина нашли на технологической дороге между угольным разрезом «Кедровский» и станцией Латыши. Все обстоятельства гибели подростка правоохранители установят в ходе расследования уголовного дела.

В Кемерове по факту пропажи 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело

В Кузбассе найдено тело пропавшего Евгения Кочергина

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com .

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