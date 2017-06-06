В Словакии сделали хардкорный спорткар без усилителя руля и АБС

У авто с массой в 860 кг и 300-сильным мотором также отсутствует различная вспомогательная электроника.

В Словакии специалисты компании Brutal сделали хардкорный спорткар S1. Авто оснастили 300-сильным оппозитным двигателем Subaru. Примечательно, что вес машины составляет 860 кг, однако у модели нет АБС и другой вспомогательной электроники, а также отсутствует усилитель руля.

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Кузовные панели спорткара выполнены из углепластика, сообщает motor.ru. Для снижения массы авто разработчики даже отказались от электрических стеклоподъемников. Однако компания оснасила S1 каркасом безопасности.

Машина способна разогнаться до первой «сотни» за четыре секунды. Работу над авто вели на протяжении 10 лет. О стоимости и сроках начала серийного выпуска информации пока нет. Известно, что компания планирует выпускать до 6 экземпляров таких машин в год.