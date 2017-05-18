Житель Смоленской области создал гибрид «Волги» и BMW

Мужчина работал над проектом пять лет.

Житель Вязьмы Смоленской области Айк Саргсян создал гибрид «Волги» и BMW. Над проектом машины он работал пять лет, передаёт «Комсомольская правда».

В итоге из двух машин ГАЗ-24 и одной «семёрки» BMW получился автомобиль, который развивает скорость до 260 километров в час. Машина имеет серьёзный дорожный просвет для передвижения по российским дорогам.

Салон авто практически полностью меховой. По словам Айка Саргсяна, который работает дизайнером, он мечтал иметь такую машину, которую нельзя купить.