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Житель Смоленской области создал гибрид «Волги» и BMW

Житель Смоленской области создал гибрид «Волги» и BMW

Мужчина работал над проектом пять лет.

Житель Вязьмы Смоленской области Айк Саргсян создал гибрид «Волги» и BMW. Над проектом машины он работал пять лет, передаёт «Комсомольская правда».

В итоге из двух машин ГАЗ-24 и одной «семёрки» BMW получился автомобиль, который развивает скорость до 260 километров в час. Машина имеет серьёзный дорожный просвет для передвижения по российским дорогам.

Салон авто практически полностью меховой. По словам Айка Саргсяна, который работает дизайнером, он мечтал иметь такую машину, которую нельзя купить.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / #ЧУДОТЕХНИКИ с Георгием Беловым.
Фото: youtube.com / #ЧУДОТЕХНИКИ с Георгием Беловым.

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