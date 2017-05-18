Житель Смоленской области создал гибрид «Волги» и BMW
Мужчина работал над проектом пять лет.
Житель Вязьмы Смоленской области Айк Саргсян создал гибрид «Волги» и BMW. Над проектом машины он работал пять лет, передаёт «Комсомольская правда».
В итоге из двух машин ГАЗ-24 и одной «семёрки» BMW получился автомобиль, который развивает скорость до 260 километров в час. Машина имеет серьёзный дорожный просвет для передвижения по российским дорогам.
Салон авто практически полностью меховой. По словам Айка Саргсяна, который работает дизайнером, он мечтал иметь такую машину, которую нельзя купить.
Видео: youtube.com / #ЧУДОТЕХНИКИ с Георгием Беловым.
Фото: youtube.com / #ЧУДОТЕХНИКИ с Георгием Беловым.