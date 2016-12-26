В Сочи на место крушения Ту-154 доставят два подводных аппарата от РГО

На место крушения Ту-154 спецбортом доставят два подводных аппарата, сообщается на официальном сайте Российского географического общества.

«Для участия в поисковой операции направляются два обитаемых подводных аппарата Русского географического общества: C-Quester и C-Explorer. Они способны непрерывно работать под водой до 8 часов, первый на глубине до 100, второй – до 300 метров», — пояснили в РГО.

Поисковые работы в районе крушения Ту-154 ведутся круглосуточно. МЧС России сообщает, что ночью спасателям помогают мощные прожекторы и световые башни.

Первый рейс с телами жертв крушения самолёта Минобороны РФ прибудет в Москву утром 26 декабря.

Ту-154, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря. Среди пассажиров рейса были журналисты, участники ансамбля имени Александрова (они ехали поздравлять с Новым годом российских военных в Сирии), а также Елизавета Глинка (известная как доктор Лиза). Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Среди жертв катастрофы есть новокузнечанин. 26 декабря в России объявлен днём национального траура.