В Сочи на трассе «Формулы-1» прошли испытания концепта тяжёлого мотоцикла «Иж»
Максимальная скорость байка составляет 250 км/ч.
В Сочи на трассе «Формулы-1» протестировали концепт тяжёлого мотоцикла «Иж». Его разработал концерн «Калашников» (входит в Ростех), пишет ТАСС.
Байк длиной 2,9 м и массой в 510 кг способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. При этом максимальная скорость мотоцикла составляет 250 км/ч при мощность силового агрегарата в 110 кВт.
Видео испытаний байка опубликовали на «Калашников медиа». Впервые его был представили на форуме «Армия-2017».
Видео: https://kalashnikov.media/