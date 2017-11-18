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В Сочи на трассе «Формулы-1» прошли испытания концепта тяжёлого мотоцикла «Иж»

В Сочи на трассе «Формулы-1» прошли испытания концепта тяжёлого мотоцикла «Иж»

Максимальная скорость байка составляет 250 км/ч.

В Сочи на трассе «Формулы-1» протестировали концепт тяжёлого мотоцикла «Иж». Его разработал концерн «Калашников» (входит в Ростех), пишет ТАСС.

Байк длиной 2,9 м и массой в 510 кг способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. При этом максимальная скорость мотоцикла составляет 250 км/ч при мощность силового агрегарата в 110 кВт.

Видео испытаний байка опубликовали на «Калашников медиа». Впервые его был представили на форуме «Армия-2017».

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: https://kalashnikov.media/
Фото: https://kalashnikov.media/

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