В Сочи начали прибывать родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154

Из Москвы в Сочи прилетела первая группа родственников жертв крушения Ту-154. В зале ожидания их встретили психологи МЧС и представители городской власти, затем в сопровождении машин скорой помощи на автобусах их отвезли в санаторий Минобороны, сообщает ТАСС.

Каждому прибывшему из Москвы предоставили место для размещения в санатории. Городские медслужбы переведены в режим повышенной готовности для работы с родственниками погибших.

Напомним, утром в воскресенье, 25 декабря, по пути из Сочи в Сирию разбился пассажирский самолёт Ту-154. На борту лайнера находились 92 человека, все они погибли. В настоящее время в акватории Чёрного моря ведутся поисковые работы. Спасателям уже удалось найти тела более десятка человек. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём национального траура по погибшим в авиакатастрофе.

В качестве версий крушения самолёта рассматривают техническую неисправность судна и ошибку пилотирования. Кроме того, специалисты предположили, что на борту могла сработать бомба.