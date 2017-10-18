В США к Хэллоуину появился в продаже костюм Анны Франк

Однако после резкой критики костюм был снят с продажи.

В США в преддверии Хэллоуина в продаже появился костюм, полное название которого звучит как «Эвакуированная девушка во время Второй мировой войны». Однако на многих сайтах он был подписан как «костюм Анны Франк».

Костюм состоит из платья времен Второй мировой войны, зеленого берета и сумки. Продавцы предлагали приобрести к костюму ещё и бирку, аналогичную тем, на которых во время Второй мировой записывали номера заключённых.

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Появление в продаже такого наряда вызвало большой резонанс и бурную критику пользователей Интернета и представителей еврейских общественых организаций .

Глава регионального отделения Антидиффамационной лиги Карлос Галиндо-Элвира заявил, что костюм — не лучший способ почтить Анну Франк, и не стоит «упрощать память о ней» таким образом.

В свою очередь, представитель компании-производителя был вынужден оправдаться.

«Мы предлагаем широкий выбор костюмов не только для Хэллоуина, но и для других целей, например, для школьных спектаклей. В том числе и костюмы исторических персонажей», — заявил пресс-секретарь компании HalloweenCostumes.com в Twitter.

Он добавил, что намерения оскорбить жертв холокоста у них не было. В итоге костюм был снят с продажи на официальном сайте производителя. Однако на Амазоне он продается до сих пор.

Напомним, Анна Франк — еврейская девочка, уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с семьёй от нацистского террора в Нидерландах. Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, обличающего нацизм и переведённого на многие языки мира. Анна Франк и её семья считаются одними из самых известных жертв нацизма.