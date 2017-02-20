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В США на аукционе за 243 тысячи долларов продали личный телефон Гитлера

В США на аукционе за 243 тысячи долларов продали личный телефон Гитлера

Имя нового владельца аппарата пока не разглашается.

В воскресенье, 20 февраля, в американском аукционном доме Alexander Historical Auctions с молотка продали личный телефон Адольфа Гитлера (1889-1945). Стоимость лота оценивалась в пределах 200-300 тысяч долларов, однако продать его удалось за 243 тысячи долларов. Имя нового владельца аппарата, а также будет ли он использован по назначению, пока неизвестно.

Красный телефон Siemens был подарком вермахта, на нём была гравировка имени Гитлера. В 1945 году телефон нашли советские солдаты в бункере Гитлера, после чего передали его британскому офицеру, который хранил аппарат более 70 лет. По данным экспертов аукционного дома, телефон был изготовлен в апреле 1940 года, сообщает ТАСС.

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В сопроводительных документах лота отмечалось, что именно по этому телефону Гитлер отдавал свои преступные приказы. Телефон являлся инструментом, который использовали в истории для убийства несчастного множества людей и в конечном итоге с его помощью уничтожили собственную страну.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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