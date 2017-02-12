В США перед матчем Кубка Федерации по теннису включили гимн Третьего рейха

Представители Ассоциации тенниса США признали свою ошибку и принесли извинения спортсменам и болельщикам.

Организаторы Кубка Федерации по теннису в США перепутали немецкий гимн. Перед матчем между сборными Штатов и Германии вместо современного заиграл гимн времён Третьего рейха, запрещённый после 1945 года. Об этом сообщают «Известия».

«Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я принимаю участие в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент – худшее, что случалось со мной», – цитирует «Интерфакс» немецкую спортсменку Андреа Петкович.

Представители Ассоциации тенниса США признали свою ошибку и принесли извинения спортсменам и болельщикам. Организаторы добавили, что произошедшее было случайностью, которая больше не повторится.